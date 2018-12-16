تشيلسي يستهدف كسر عناد برايتون على ملعبه

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرحل تشيلسي اليوم الأحد لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في مواجهة من المواجهات الخادعة، فعلى الرغم من احتلال برايتون المركز الـ13 إلا أن نتائجه على ملعبه مميزة

يستقبل برايتون اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا نظيره تشيلسي على ملعب فالمر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 21 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 7 مواجهات، وعلى الجانب الآخر يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 34 نقطة جمعها البلوز من خلال الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مباراتين، ويأمل تشيلسي في البناء على فوزه على مانشستر سيتي الجولة الماضية من أجل مواصلة سعيه للفوز بلقب الدوري.

المواجهات المباشرة حسم تشيلسي جميع المباريات الست السابقة أمام برايتون في الدوري بمجموع اللقاءات 12-1، ويبحث برايتون عن تحقيق أول فوز على تشيلسي في جميع المسابقات منذ عام 1933، عندما تغلبوا على البلوز بنتيجة 2-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. وخسر برايتون آخر 8 مباريات أمام تشيلسي في جميع



حسم تشيلسي جميع المباريات الست السابقة أمام برايتون في الدوري بمجموع اللقاءات 12-1، ويبحث برايتون عن تحقيق أول فوز على تشيلسي في جميع المسابقات منذ عام 1933، عندما تغلبوا على البلوز بنتيجة 2-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. المواجهات المباشرةحسم تشيلسي جميع المباريات الست السابقة أمام برايتون في الدوري بمجموع اللقاءات 12-1، ويبحث برايتون عن تحقيق أول فوز على تشيلسي في جميع المسابقات منذ عام 1933، عندما تغلبوا على البلوز بنتيجة 2-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. وخسر برايتون آخر 8 مباريات أمام تشيلسي في جميع المسابقات واهتزت شباك الفريق بـ18 هدفًا ولم يسجل سوى هدف وحيد. برايتون

لم يخسر برايتون سوى مباراة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه في الدوري محققًا 5 انتصارات و4 تعادلات في تلك الفترة، ولم يفشل الفريق في التسجيل على أرضه سوى في مباراة واحدة فقط في آخر 14 لقاء. برايتونلم يخسر برايتون سوى مباراة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه في الدوري محققًا 5 انتصارات و4 تعادلات في تلك الفترة، ولم يفشل الفريق في التسجيل على أرضه سوى في مباراة واحدة فقط في آخر 14 لقاء. ولم يحقق مدرب برايتون كريس هوتون أي انتصار في آخر 8 مباريات أمام تشيلسي، وساهمت أهداف جلين موراي في حصد برايتون لـ9 نقاط هذا الموسم، وهو أكثر اللاعبين مساهمة في حصد فرقهم للنقاط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مناصفة مع مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج ولاعب إيفرتون ريتشارلسون. وفي مواجهة برايتون الأخيرة أمام بيرنلي في الدوري، لم يسدد الفريق سوى تسديدة واحدة وأتت في الدقيقة 93 من عمر المباراة، وبشكل عام سجل برايتون هذا الموسم في الدوري 19 هدفًا من بينهم 13 هدفًا من الكرات الثابتة. تشيلسي

خسر تشيلسي آخر مباراتين لعبهما خارج أرضه في الدوري، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في المباريات التسع التي سبقت المباراتين وحينها حقق 7 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد. تشيلسيخسر تشيلسي آخر مباراتين لعبهما خارج أرضه في الدوري، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في المباريات التسع التي سبقت المباراتين وحينها حقق 7 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد. وبدأ تشيلسي الموسم بالفوز بخمس مباريات متتالية، ومن ثم لم يحقق البلوز سوى 5 انتصارات في المباريات الـ11 التالية من خلال التعادل في 4 مواجهات والخسارة في لقاءين. وإعتمد تشيلسي هذا الموسم على 20 لاعبًا، ولا يوجد فريق اعتمد على عدد أقل من اللاعبين من البلوز سوى وولفرهامبتون الذي أشرك 18 لاعبًا في الدوري هذا الموسم. ويتصدر النجم البلجيكي إيدين هازارد قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وهو ضعف عدد الأهداف التي صنعها في 34 مباراة خاضها في الدوري الموسم الماضي. ويأمل هازارد في صناعة هدف في مباراة اليوم كي يصنع بالتالي أهدافًا للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه من قبل. ولم يحافظ حارس تشيلسي كيبا على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين منذ شهر أغسطس من عام 2017 عندما كان لاعبًا في صفوف أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. ومع ذلك، نجح تشيلسي في الحفاظ على نظافة شباكه في كل المباريات الخمس التي خاضها في الدوري هذا الموسم مباشرة عقب خوضه مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي. الغيابات

تعافي لاعب برايتون جلين موراي من الإصابة التي تعرض لها في الكتف والتي أجلسته على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الماضية، بينما يغيب شاني دوفي بسبب الإيقاف. الغياباتتعافي لاعب برايتون جلين موراي من الإصابة التي تعرض لها في الكتف والتي أجلسته على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الماضية، بينما يغيب شاني دوفي بسبب الإيقاف. وعلى الجانب الآخر، من المنتظر أن يستعيد تشيلسي خدمات الثلاثي إيدين هازارد وسيزار أزبلكويتا ونجولو كانتي بعدما تم إراحتهم في المباراة السابقة في الدوري الأوروبي. وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة في الركبة، في الوقت الذي تأكد فيه غياب متوسط الميدان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.



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