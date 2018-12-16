انت الان تتابع ماجدة الخطيب قبل وبعد السجن.. هاربة ومغضوب عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حياة قاسية للغاية عاشتها الفنانة ماجدة الخطيب ما بين السجن والهروب لخارج مصر، والعودة للسجن مجددًا، ثم المعاناة مرضيًا حتى أنها فقدت بصرها جزئيًا بنهاية حياتها.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ ص

في 2 أكتوبر عام 1943 بمحافظة الجيزة، ولدت الفنانة ماجدة الخطيب، لأب يعمل بحارًا، وأم لا تؤمن بامتهان الفن، ولكن تسرب إليها حب السينما من خلال جدتها التركية التي ربطتها بها علاقة قوية، وبالمصادفة اكتشفها المخرج حسن الإمام، بعد رؤية صورتها في ستوديو تصوير فوتوغرافي، حيث طلب من صاحبه أن يخبرها بالذهاب إليه إن كانت تريد التمثيل، وهو ما فعلته، وهناك وأثناء إجراء اختبار كاميرا لها، كانت تتواجد الفنانة هند رستم، والتي أشادت بموهبتها، وتنبأت لها بمستقبل باهر، وهو ما حدث حتى كانت في انتظارها حادثة غيُرت مجرى حياتها.

انطلقت ماجدة الخطيب في مشوارها الفني منذ مطلع الستينيات، في أدوار صغيرة، في أفلام منها "حب ودلع، لحن السعادة، البنات والصيف، بقايا عذراء، الجبل"، وتعتبر مرحلة نضجها الفني كانت مع المخرج حسين كمال، خاصة بعد مشاركتها في فيلم "ثرثرة فوق النيل"، وتعد فترة السبعينيات هي أوج تألقها، حيث قدّمت خلالها 36 عملًا،

انطلقت ماجدة الخطيب في مشوارها الفني منذ مطلع الستينيات، في أدوار صغيرة، في أفلام منها "حب ودلع، لحن السعادة، البنات والصيف، بقايا عذراء، الجبل"، وتعتبر مرحلة نضجها الفني كانت مع المخرج حسين كمال، خاصة بعد مشاركتها في فيلم "ثرثرة فوق النيل"، وتعد فترة السبعينيات هي أوج تألقها، حيث قدّمت خلالها 36 عملًا، كما أنتجت خلالها 3 أعمال مهمة لنفسها، وهي "زائر الفجر، في الصيف لازم نحب، توحيدة".

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بدأت الثمانينيات بالمشاركة في عدة أفلام، ومنها "حبيبي دائمًا، غدًا سأنتقم، المتهم، أمهات في المنفى، حكمت المحكمة، حدوتة مصرية" وغيرها، وفي سنوات تألقها كانت مشهورة بحبها لقيادة السيارات والموتوسيكلات بسرعة جنونية، حتى جاء عام 1965، أثناء تقديمها عروض مسرحية "ولا العفاريت الزرق"، حدثت لها حادثة مرت بسلام، فبدأت تقود بحذر، واشترت من اليابان لسيارتها جهازا يُجبرها على تخفيض سرعة القيادة.

تعددت علاقات ماجدة الخطيب بالرجال، تزوجت لأول مرة من محمد رياض، وكان من رجال الثورة، وحينما انفصلا عاشت فترة عدم توازن نفسي، ثم تعرفت على رجل أعمال سكندري يُدعى مدحت الهواري، وفي صيف عام 1974 تزوجا، ولكنهما انفصلا في يونيو 1976 بعدما فشلت محاولاتها في الإنجاب منه، ثم تعرفت على مهندس صوت أمريكي وأحبته، حتى اكتشفت في فترة الاستعداد للزواج أنه مصري نصاب يدعي أنه أمريكي.

قصة الحب المركزية في حياة ماجدة الخطيب، كانت مع مدير تحرير صحيفة السياسة الكويتية محمد زين، نجل عائلة العيدروس العريقة في اليمن، وانتهت تلك القصة بعدما هددته عائلته بأن يُحرم من الميراث حال زواجه من ممثلة، وكان ذلك الصدمة الحقيقية الكبرى في حياة ماجدة، وعليه أدمنت الحبوب المهدئة، ولم تتزوج بعدها، وعادت إلى قيادة السيارات بسرعة، وبينما هي على مشارف الأربعين (مايو 1982)، وتُحضر لفيلم "مملكة الهلوسة" لشقيقها أحمد الخطيب، تم اتهامها بقتل طالب وإصابة آخر بعدما صدمتهما بسيارتها وهي في حالة سُكر.

تم الإفراج عنها بضمان مالي، وأُحيلت القضية للمحكمة، ثم تعرّضت لمأساة أخرى في مارس 1983، حيث أوقفها ضابط دورية ليلية ووقعت بينهما مشاجرة نظرًا لمعاملته لها بطريقة سيئة، وحينما اشتدت "الخناقة" أسرعت إلى سيارتها وقامت بصدم الضابط الذي تعرّض لإصابة بالغة، وعليه صدر قرار ضبط وإحضار لها، حاولت إنهاء الخلاف وديًا إلا أنه سرعان ما أُلقي القبض عليها، ثم أُفرج عنها بضمان مالي مجددًا.

وأثناء تحضيرها لفيلم "ابن تحية عزوز" من إخراج شقيقها، فوجئت وفقًا لروايتها للصحافة آنذاك، بـ4 من رجال الشرطة بباب شقتها ومعهم أمر تفتيش، فوجدوا أدوات تستخدم في تعاطي الهيروين، وأخبرتهم أن تلك الأدوات تُستخدم في تصوير الفيلم، وزاد من سوء الأمر أنهم وجدوا أسبرين يُستخدم أيضًا في الفيلم على أنه هيروين، أصرّوا على فحص ذلك في قسم الشرطة، وأُلقي القبض عليها بعد مشاجرة حادة معهم، حتى أن أحدهم قام بصفعها، وسحبوها على سلالام العمارة وأُصيبت بكدمات في جسدها، كما تعرّضت للضرب داخل القسم، وفقًا لأقوالها في المحضر، ثم أقرّ الطب الشرعي أن متعلقاتها التي صودرت على أنها هيروين، ما هي إلا أسبرين، ثم أُفرج عنها بكفالة بعد 12 ساعة.

بعدما خرجت من القسم مباشرةً، صورت نفسها لإثبات ما تعرّضت له أمام الرأي العام، وطلبت مقابلة وزير الداخلية أحمد رشدي، ثم أُلقي القبض عليها مجددًا هي وشقيقها أحمد الخطيب بتهمة تعاطي المخدرات، وحولت إلى المحاكمة بشهادة ضباط مكافحة المخدرات، وأمام القاضي كشفت أنها قبل القبض عليها بـ10 أيام، اصطدمت سيارتها بسيارة شخص آخر لا تعلم هويته، ولكنه يبدو شخص مهم، وهددها حينها وقال: "إنتي ليكي قبل كده قضية خمور وقتل خطأ، وأنا هعملك قضية مخدرات".

في يناير 1986، وبينما ماجدة الخطيب محبوسة بسجن القناطر، وتنتظر النطق في قضيتها، وتتحدث إلى الصحف وهي مطمئنة للغاية بصدور براءتها، فوجئت بقضية أخرى، وهي تهمة إهانة ضباط مكافحة المخدرات الذين جاءوا إلى تفتيش بيتها، وبعدها بعدة أشهر صدر قرار ببراءة شقيقها من قضية المخدرات، ثم فوجئت بالحكم عليها 5 سنوات، ما عرّضها لصدمة كبيرة، ومن السجن نشرت لها صحيفة الأنباء الكويتية، رسالة إلى طبيبها النفسي وصديقها رجائي دانيال، وقالت فيها: "ليس لي رغبة في الحياة، لكن لن أحاول الانتحار، إحساسي بالظلم شديد، لكني لم أفقد شعوري بالانتماء إلى بلدي، كنت أحارب الظلم والطغيان في أعمالي وللأسف سُجنت على أني أتعاطى المخدرات وأنا بريئة، أموت موتًا بطيئًا، أنا في محنة أسوأ من الموت".

وفي يناير 1987، وبعدما قضت 14 شهرًا في السجن، صدر قرار بالإفراج عنها مع استمرار النظر في القضية، وبعد عدة أشهر فوجئت بظهور قضية قتلها بالخطأ إلى النور مجددًا، رغم أنها دفعت دية لأهل القتيل في السابق، وحينها قررت السفر إلى قبرص خوفًا من تكرار تجربة السجن، ونُشر تصريح للواء محمد رجائي مدير مصلحة السجون، أنها هاتفته من قبرص وقالت له إنها مستعدة لتسليم نفسها بشرط تلقيها وعدا بحسن المعاملة وعدم ارتداء ملابس السجن، وهو ما لم يحدث، فاستمرت معاناتها بالخارج، وقالت في تصريح لها آنذاك: "كنت في سجن صغير، وخرجت إلى سجن كبير، اكتشفت إني في السجن ممكن ماجعوش، لكن في الغربة ممكن أجوع".

في الخارج، عاشت ماجدة الخطيب عامين في باريس، وأنشأت معهد تمثيل للهواة العرب، لكن لم تكتمل التجربة، وأصبحت في غاية الحاجة إلى المال، حتى أن شقيقها كان يبيع أثاث منزلها في مصر ليرسل لها المال، ثم عادت إلى عدة بلدان عربية، منها سوريا، ولبنان في فترة الحرب الأهلية ما عرّضها لمخاطر كبيرة، والأردن وهناك حاولت التمثيل ولكنها رُفضت خوفًا من الآثار السلبية مع مصر، وحينها قررت العودة إلى مصر حتى وإن تعرّضت للسجن مجددًا، وبالفعل بمجرد وصولها إلى المطار تم اصطحابها إلى السجن مباشرةً، وبعد مناشدات قضت ثلث المدة وصدر قرار عفو عنها وخرجت بملابس السجن من قسم الجيزة.

وعن سنواتها في السجن، تقول في لقاء قديم ببرنامج "بدون عنوان": "أول يوم سجن كان أقسى يوم في حياتي، حيث تحولت من مواطنة شريفة إلى إنسانة خارجة عن القانون، وتحولت من اسم إلى رقم اتعلّق على صدري، لكن اللي خفف من الواقع المرير زميلات المحنة، كانوا بيعاملوني كويس جدًا، في السجن في أبرياء كتير، وفي مجرمين كتير، منهم ناس ظروفها هي اللي عملت فيها كده، والناس دول أنا متعاطفة معاهم جدًا، الحرية شيء عظيم، والإحساس داخل السجن لا يوصف، الجميع داخل وخارج السجن من زميلاتي كانوا متعاطفين معايا، هند رستم كانت بتزورني كل أسبوع، الجميع كان عارف إني بريئة من هذه التهمة"، وحينما سألها مقدّم البرنامج الإعلامي طارق حبيب عن السؤال الذي لا تجد له إجابة، قالت: "امتى هقدر أعيش في هدوء؟".

حاولت العودة إلى الفن مجددًا، وبدأت تستعيد نشاطها الفني، وشاركت في عدد من الأعمال، حتى وقع خلاف بينها والفنانة هياتم بسبب مسرحية "يا أنا يا أنت"، ووصلت الأزمة إلى المحاكم، حتى تصالحا، واكتشفت في هذه الفترة أن حالة كبدها حرجة، فسافرت إلى باريس وأجرت 5 عمليات خلال شهرين، وفي أواخر حياتها حدث لها فقدان جزئي للبصر، حتى توفيت في 16 ديسمبر عام 2006.