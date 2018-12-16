انت الان تتابع إعادة فتح منطقة الإغلاق الجزئي بكوبري أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٩ ص

أعادت إدارة مرور القاهرة فتح الإغلاق الجزئي بكوبرى أكتوبر، في المسافة من غمرة للمتجه إلى مدينة نصر، وذلك بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية بتلك المنطقة، واستغرقت أعمال الإصلاح مدة ثلاثة أيام بدأت من الجمعة الماضية وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم الأحد، وأكدت مصادر أمنية استمرار انتشار الخدمات المرورية، على أن تجرى أعمال صيانة أخرى نهاية الأسبوع الجارى، إذ يخضع الكوبرى الممتد فى القاهرة والجيزة إلى أعمال إصلاح الفواصل العرضية والأسوار المعدنية.

وتتسبب الإصلاحات فى إغلاق جزئي بمناطق الإشغالات، وبعد فتحها ينتقل التطوير إلى نطاقات أخرى على الكوبرى. وفى ذلك السياق تخضع مناطق متتالية بالكوبرى بمنطقة الجيزة إلى أعمال صيانة تستمر أيام الجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وتعين الإدارة العامة