ليفربول يبحث عن فك عقدة اليونايتد واستعادة الصدارة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب الأنفيلد الذي سيكون مسرحًا لواحدة من القمم الكلاسيكية في الكرة الإنجليزية.. عندما يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم قمة مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة من خلال الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 مواجهات أخرى، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 7 لقاءات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 4 مواجهات، ويحتاج الليفر للفوز اليوم من أجل استعادة صدارة الدوري من جديد من حامل اللقب مانشستر سيتي.

المواجهات المباشرة في حال لم يحقق ليفربول الانتصار اليوم، فسيفشل في الفوز على أرضه على مانشستر يونايتد في 9 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1987. وتعرض ليفربول للخسارة أمام مانشستر يونايتد في 66 مباراة في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي فريق آخر. وفي حال انتهت مباراة اليوم بالتعادل، فسيكون التعادل



في حال لم يحقق ليفربول الانتصار اليوم، فسيفشل في الفوز على أرضه على مانشستر يونايتد في 9 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1987. المواجهات المباشرةفي حال لم يحقق ليفربول الانتصار اليوم، فسيفشل في الفوز على أرضه على مانشستر يونايتد في 9 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1987. وتعرض ليفربول للخسارة أمام مانشستر يونايتد في 66 مباراة في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي فريق آخر. وفي حال انتهت مباراة اليوم بالتعادل، فسيكون التعادل الثالث على التوالي بين الفريقين للمرة الأولى منذ عام 1921. ليفربول

جمع ليفربول 42 نقطة من أول 16 جولة، وهي أعلى حصيلة نقاط يجمعها الفريق في تاريخه في تلك المرحلة بالدوري. ليفربولجمع ليفربول 42 نقطة من أول 16 جولة، وهي أعلى حصيلة نقاط يجمعها الفريق في تاريخه في تلك المرحلة بالدوري. ولم يخسر ليفربول في آخر 17 مباراة في الدوري الإنجليزي، وهي أطول سلسلة عدم هزيمة متتالية له منذ أن تفادى الخسارة في 23 مباراة متتالية في عام 1990.

ولم يخسر ليفربول في آخر 28 مباراة لعبها على أرضه في الدوري الإنجليزي، منذ الخسارة أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في شهر إبريل من عام 2017، وفي تلك الفترة حقق الريدز 19 انتصارا و9 تعادلات. وفي حال حافظ ليفربول على نظافة شباكه في مباراة اليوم، فسيحطم الرقم القياسي بعدد الأهداف التي تسكن أي فريق في البريميرليج في أول 17 مباراة. ولم يتمكن الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو من تسجيل أي هدف أو صناعة أي هدف في 855 دقيقة لعبوها أمام مانشستر يونايتد في الدوري. ويعد صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للهدف الأول في مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 7 مرات، وسجل هدف الفوز في 6 مناسبات. ومع ذلك، لم يتمكن صلاح من تسجيل أو صناعة أي هدف في آخر 6 مباريات في الدوري لعبها أمام الستة الكبار. ونجح الحارس البرازيلي أليسون في تفادي الهزيمة في أول 16 مباراة يلعبها في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي للاعبي ليفربول. مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على فولهام الجولة الماضية، وهو أول انتصار للشياطين الحمر في آخر 5 مباريات في الدوري، حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهة أخرى. مانشستر يونايتدحقق مانشستر يونايتد الفوز على فولهام الجولة الماضية، وهو أول انتصار للشياطين الحمر في آخر 5 مباريات في الدوري، حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهة أخرى. وإهتزت شباك مانشستر يونايتد بـ26 هدفًا في 16 مباراة هذا الموسم بالدوري، أقل بهدفين من إجمالي كل الأهداف التي سكنت شباك الفريق طوال الموسم الماضي. وفي حال خسر مانشستر يونايتد مباراة اليوم، فسيجمع بالتالي أقل حصيلة نقاط بعد مرور 17 جولة طوال مشاركاته السابقة في البريميرليج. ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات لعبها خارج ميدانه في الدوري وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما. ويبتعد مانشستر يونايتد عن ليفربول بـ16 نقطة، وهو أكبر فارق في النقاط يتفوق به الريدز على الشياطين الحمر قبل الكريسماس منذ عام 1990. ولم يخسر جوزيه مورينيو سوى مباراتين فقط في 16 مواجهة سابقة أمام ليفربول بالدوري، وأتت الهزيمتان عندما كان مدربًا لتشيلسي عامي 2007 و2015 وحقق 9 انتصارات أمام الليفر و5 تعادلات. ومع ذلك، لم يتمكن مورينيو من الفوز على يورجين كلوب في آخر 4 مباريات خاضها المدرب البرتغالي خارج ميدانه، متعادلًا في مواجهتين وخسر مثلهما. وسجل خوان ماتا 3 أهداف وصنع 4 أخرى في 7 مباريات سابقة لعبها أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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