«الاتجار بالبشر والإضرار بالاقتصاد» في محاكمات الأحد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - النظر في محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد.. جنايات القاهرة تنظر في محاكمة 40 متهما بشبكة الاتجار بالبشر.. الحكم في طعن الإعدام والمؤبد لمتهمي أحداث الدقي

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، عددا من المحاكمات الهامة التي يحظى بعضها باهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام، أبرزها محاكمة حسن مالك و21 آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، ومحاكمة 40 متهما بشبكة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، محاكمة المتهمين في أحداث "مسجد الفتح"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

محاكمة حسن مالك تنظر محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار

محاكمة حسن مالك تنظر محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا. وكشفت التحقيقات أنه في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها. شبكة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين شبكة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، تنظر محاكمة 40 متهمًا في اتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية، والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة. وتبين من خلال التحقيقات حصول جماعة إجرامية منظمة على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة. كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري؛ للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. أحداث الدقي أحداث الدقي تصدر محكمة النقض دائرة الأحد "ج"، حكمها في طعن 21 متهما صادر بحقهم أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل. كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير مرخصة فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

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