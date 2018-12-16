انت الان تتابع مفيد فوزي بمهرجان الإسكندرية: عهد الإخوان كان بلطجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ ص

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن جماهير محافظة الإسكندرية، ذواقة وعاشقة للفن، وتثبت يومًا بعد الآخر أنها صاحبة ذوق رفيع، لافتًا إلى أنها بلد حاضنة للفن والثقافة ويتمتع أهلها بحس فني، مضيفًا خلال كلمته التي ألقاها على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، مؤكدًا أن حضو الشعب السكندري للمهرجان بملابس مشرقة أعاد إلى ذهني زمن الفن الجميل، خاصة بعد تشجيعهم للفنانين الشباب، موضحًا أن الفترة الماضية كانت فترة بلطجة في عهد جماعة الإخوان والثورة، متابعًا: "كانت أيام الله لا يعيدها".

وأوضح: "حضرت اليوم وشعرت بارتياح أن زمن الفن الجميل عاد من جديد"، موجهًا حديثه للجماهير السكندريين "اتمسوا بالخير". وأشاد فوزي، بإصرار المهندس عوف همام، رئيس المهرجان، على إقامة المهرجان رغم مرضه الشديد، في الوقت الذي شهد الحفل الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان حسن كامي، الذي رحل عن عالمنا أمس. وافتتح