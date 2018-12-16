الان تتابع المارينز الأمريكية تعود إلى ليبيا بدعوى تأمين البعثات الدبلوماسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف آدم شالكي، قائد فرقة خاصة من قوات المارينز الأمريكية، عن عزم البعثة الدبلوماسية الأمريكية العودة إلى ليبيا قريبا، على ضوء تحسن الأوضاع الأمنية.
وأوضح شالكي، أن “فريقه العسكري سيسهل عمل أي بعثة، وقادر على كشف التهديدات المحتملة والضغط على المنظمات التي تشكل خطراً، والتعامل مع أي هجوم في المستقبل”.
ووفقا لمصدر أمني أمريكي، أن من أولويات عمل قوات المارينز الأمريكية عدم تكرار حادث الهجوم على القنصلية في ببنغازي عام 2012.
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