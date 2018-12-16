السعودية.. "مكافحة المخدرات" تدعو للإبلاغ عن المروجين بهذه الطريقة

بثت مديرية مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين عبر رسالة نصية sms، تلقتها هواتفهم اليوم، تقدم طريقة بسيطة للإبلاغ عن المروجين.

وورد الرسالة، “أخي المواطن والمقيم.. مروِّجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات، وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على رقم 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فترة الاختبارات غدًا للطلاب والطالبات؛ إذ تواصل المديرية العامة لمكافحة المخدرات توعيتهم بأخطار المخدرات وأضرارها، وتحذيرهم ممن يروج لها، واستغلال فترة الاختبارات لنشرها.