النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة تغيير الإجابات والتلاعب بالنتائج

حذرت النيابة العامة من أن تغيير إجابات الطلبة، أو التلاعب في أرقام رصد النتائج، يعد جريمة تزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة.

وأكدت أن تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد النتائج، يعد جريمة تزوير، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 60 ألف ريال.

يذكر أنه نحو 6 ملايين طالب وطالبة، يتوجهون اليوم الأحد، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة.