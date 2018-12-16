هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق في جازان

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها عاجلا لمنطقة جازان بشأن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وأشارت هيئة الأرصاد إلى مناطق سقوط الأمطار ومنها فيفا، الخوبة، العارضة، هروب والأجزاء المجاورة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن الموجة الماطرة ستبدأ اليوم الأحد في الساعة 13 مساءً وستنتهي في الساعة 23 مساءً.

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