معارضة إيرانية: يجب الاعتراف بحق الإيرانيين في النضال ضد الديكتاتورية

قالت عضو المعارضة الإيرانية في ولاية جورجيا الأمريكية بتول زماني، إنه "يجب الاعتراف بحق الإيرانيين في النضال ضد الديكتاتورية".

وبينت أن الظروف الراهنة باتت مواتية لإسقاط نظام ولاية الفقيه في طهران.

وأكدت بتول في كلمتها أمام مؤتمر الجاليات الإيرانية بالخارج أن الإيرانيين يناضلون منذ 40 عاما داخل البلاد ضد هذا النظام الإرهابي ، مشيرة إلى أن "يوم النصر بات قريبا وعلينا جميعا أن نستعد لإعمار إيران في ظل المقاومة".

وشددت عضو المعارضة الإيرانية على أن إرهاب نظام طهران في أوروبا يكشف عن عجزه،

وبدأت، السبت، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية، الذي يشارك فيه الإيرانيون المقيمون في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وقالت رحيلة صادق بور ممثلة المقاومة الإيرانية بفيرجينيا، في وقت سابق، إن المعارضة قادرة على إسقاط نظام طهران، مؤكدة أن المقاومة الإيرانية "قادرة على أن تكون البديل الديمقراطي لنظام ولاية الفقيه، وقادرة أيضاً على إعادة الأمل لكافة الإيرانيين في داخل البلاد".