مصرع 7 أشخاص إثر حادث بمنجم في الصين

لقي سبعة من عمال المناجم مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث وقع في منجم بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة من مساءً السبت (10,00 توقيت غرينتش) في منجم ببلدية تشونغتشينغ، مبينةً أن عربة تستخدم لنقل الفحم سقطت داخل نفق المنجم العمودي.

وأضافت أنه جرى نقل العمال المصابين إلى المستشفيات، فيما فتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة.