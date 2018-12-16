عمدة جنوى يعد المدينة بجسر جديد في ميلاد 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP بقايا جسر موراندي في جنوى بإيطاليا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

وعد عمدة مدينة جنوى الإيطالية السبت بأن يكون للمدينة جسر جديد خلال عيد الميلاد لعام 2019، وذلك لدى إطلاق ورشة تدمير بقايا هذا الجسر الذي انهار في آب/اغسطس الماضي مخلفا اكثر من 40 قتيلا.

وقال العمدة ان "هدفنا هو الوصول الى درجة من التهديم تمكننا من البدء بأعمال البناء. الهدف هو أن تبدأ اعمال البناء في 31 اذار/مارس، وهذا ما سيتيح لنا بناء جسر يكون مكتملا في فترة الميلاد".

واعتبر بوتشي أن بناء هذا الجسر الجديد مهم ليس فقط للمدينة ومنطقتها، بل "لكل شمال ايطاليا، وأجرؤ على القول، لفرنسا وسويسرا".

وحتى الان، وضعت رافعتان وأدوات بناء على مقربة من بقايا الجسر الذي اسفر انهياره في 14 آب/اغسطس عن 43 قتيلا وعشرات الجرحى.

وذكرت السلطات الجمعة ان تكاليف الهدم ورفع الانقاض تقدر ب 19 مليون يورو.

واوضحت وزارة البنى التحتية والنقل الايطالية في بيان ان مجموعة من خمس مؤسسات ايطالية (فاجيولي وفراتيلي اوميني، وفرناتسا اوتوغرو وايبي بروجيتي وايريوس) ستعنى بهذه الورشة.

ومن المقرر عقد جلسة الاثنين في جنوى ليقرر خلالها أحد القضاة السماح ام لا ببدء هدم بقايا الجسر، تمهيدا لاصدار امر ببناء جسر آخر.

وتمثل هذه الآثار التي تخضع في الوقت الراهن للرقابة القضائية، عناصر التحقيق القضائي المفتوح لتحديد المسؤوليات عن هذا الحادث.