شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن سقوط أسقف خرسانية فى مدرسة بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه تقدم بطلب إحاطة حول سقوط بعض الأسقف الخرسانية فى مدرسة برويش الابتدائية بالعياط الجيزة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لليوم السابع، أنه تم نقل التلاميذ إلى المعهد الأزهرى، مما سبب مشاكل كبيرة فى حصول التلاميذ على دروسهم.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه طالب بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب، وإحالة المقاول المنفذ للمدرسة والمسؤولين الذين استلموا الأعمال إلى النيابه العامة.