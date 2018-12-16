قبيسي: الحكومة بإمكانها إيقاف التدهور الحاصل على الساحة اللبنانية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ ان "​إسرائيل​ عاجزة عن الاعتداء على لبنان فهي تتهاوى أمام ضربات ​المقاومة الفلسطينية​ وهذا الإرباك في داخل الكيان الصهيوني دفعهم لتخبئة ما يعانون منه وهذا الإرباك دفع بهم الى حدود لبنان وأخذوا يفبركون الأخبار بأن هناك من يحفر الإنفاق وهناك من يخرق ​القرار 1701​ وان لبنان يخرق القرارات الدولية ونحن نفتخر بموقف لبنان الرسمي على كل المستويات الذي قال منذ متى إسرائيل تحترم القرارات الدولية وهي في كل يوم تخترق أجوائنا وترسل جواسيسها وعملائها الى وطننا".

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في ​بلدة كفرصير​، أكد ان "واقعنا الداخلي والانقسام الحاصل على الساحة اللبنانية يهدد لبنان على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستقرار الداخلي وعلى مستوى وحدة ابناء هذا الوطن"، وقال: "نعم هناك تهديد نتيجة انقسام داخلي وتعثر سياسي ب​تشكيل الحكومة​، نحن نؤمن جميعاً ان تشكيل الحكومة لن يحل كل المشاكل والتحديات التي تواجه لبنان ولكنها اذا شكلت بإمكانها إيقاف التدهور الحاصل على الساحة اللبنانية والتدهور الحاصل على المستوى الاقتصادي وينطلق لبنان بواقع جديد ومن المؤسف ان هناك ساسة في لبنان لا يعون حجم الخطر ويتنافسون أو يختلفون على حصص بسيطة لا تساوي شيئاً أمام المشاكل التي يعاني منها وطننا ".