شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة الرحاب وتضبط بحوزته كمية مختلفة منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه بتاريخ 14/12/2018 اوقفت دورية من شعبة المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​ في محلة الرحاب – بئر حسن المدعو: م. م . ( مواليد عام ١٩٩٧، فلسطيني) حيث كان على متن دراجة آلية نوع لاندي، ( تبين انها مسروقة) للاشتباه به بجرم ترويج مخدرات في محلتي صبرا والرحاب.

بتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من ​المخدرات​ وهي عبارة عن: 15 ظرفاً تحتوي على مادة ​حشيشة الكيف​، وظرف واحد يحتوي على مادة السيلفيا، و 13ظرفاً بداخلها 130 حبة ترامادول، وظرف يحتوي على 10 حبات كاريزول، اضافة الى مبلغ مالي.