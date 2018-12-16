شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة الرحاب وتضبط بحوزته كمية مختلفة منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه بتاريخ 14/12/2018 اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في محلة الرحاب – بئر حسن المدعو: م. م . ( مواليد عام ١٩٩٧، فلسطيني) حيث كان على متن دراجة آلية نوع لاندي، ( تبين انها مسروقة) للاشتباه به بجرم ترويج مخدرات في محلتي صبرا والرحاب.
بتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من المخدرات وهي عبارة عن: 15 ظرفاً تحتوي على مادة حشيشة الكيف، وظرف واحد يحتوي على مادة السيلفيا، و 13ظرفاً بداخلها 130 حبة ترامادول، وظرف يحتوي على 10 حبات كاريزول، اضافة الى مبلغ مالي.
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