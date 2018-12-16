النشرة:الطيران الاسرائيلي ينفذ طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ ان "الطيران الحربي الاسرائيلي خرق حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق ​مزارع شبعا​ وينفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ و​راشيا الوادي​.

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