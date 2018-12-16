الدكاش: لا حكومة من دون الحريرية لأن لا أحد يستطيع تأليفها غيره

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​ انه "نحن بحاحة لأن نكون في حكومة وفاق وطني تجمع كافة الفرقاء"، مشددا على انه "من دون رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لا يوجد حكومة لأن لا أحد يستطيع تأليفها غيره". وقال: "النواب كلفوا الحريري ولا أحد يستطيع ان يكون رئيس حكومة مكلف إلا هو".

وأشار قفي حديث تلفزيوني إلى ان "​حزب الله​ يريد الحريري على رأس الحكومة ويعرف أن لا أحد غيره يستطيع ان يعمل على رأس الحكومة في هذه المرحلة"، مشددا على انه "نؤمن ان ​الرئيس ميشال عون​ لديه القدرة على انقاذ الوضع".

وأضاف الدكاش "نحن بأمس الحاجة إلى التعاطي بالشأن الاقتصادي مع ​المجتمع الدولي​ من أجل تمرير هذه المرحلة"، مؤكدا ان " المجتمع الدولي يحب ​لبنان​ ويريد له ان يتعافى".