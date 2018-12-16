الدكاش: لا حكومة من دون الحريرية لأن لا أحد يستطيع تأليفها غيره

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش انه "نحن بحاحة لأن نكون في حكومة وفاق وطني تجمع كافة الفرقاء"، مشددا على انه "من دون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يوجد حكومة لأن لا أحد يستطيع تأليفها غيره". وقال: "النواب كلفوا الحريري ولا أحد يستطيع ان يكون رئيس حكومة مكلف إلا هو".
وأشار قفي حديث تلفزيوني إلى ان "حزب الله يريد الحريري على رأس الحكومة ويعرف أن لا أحد غيره يستطيع ان يعمل على رأس الحكومة في هذه المرحلة"، مشددا على انه "نؤمن ان الرئيس ميشال عون لديه القدرة على انقاذ الوضع".
وأضاف الدكاش "نحن بأمس الحاجة إلى التعاطي بالشأن الاقتصادي مع المجتمع الدولي من أجل تمرير هذه المرحلة"، مؤكدا ان " المجتمع الدولي يحب لبنان ويريد له ان يتعافى".
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