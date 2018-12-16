الحواط: على حزب الله العودة إلى لبنان رأفةً به أولا وبلبنان ثانياً

شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​زياد الحواط​ في حديث إذاعي ان "تشكيل حكومة اليوم قبل الغد ضروري لأن الوضع لم يعد يحتمل والمسؤولية كبيرة على عاتق رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​".

وفي حديث إذاعي، رأى ان "الرئيسي هما امام خيارين، إما أن تشكل حكومة وفقاً لموصفات ​حزب الله​ او لا حكومة، ونحن أمام نكستين ويجب التعاطي مع الموضوع كما تم التعاطي مع باقي الأفرقاء السياسيين".

ولفت إلى انه "في اللحظة التي فرضت على حزب القوات و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ حكومة بمن حضر إن لم يسيرا بالشروط، لم نسمع هكذا مواقف وضغوطات تمارس على حزب الله، ويجب التعاطي مع كل الأفرقاء وفقًا لشروط واضحة ومطالب السنة الستة مفتعلة من أجل فرض أمر واقع".

وشدد على انه "لا نستطيع الإعتراف بشرعيةٍ للنظام السوري وتخطي الشرعية "العربية والشرعية الدولية"، معتبرا ان تعاطي ​الإدارة الأميركية​ مع حزب الله ليست جديدة والعلاقة الأميركية مع حزب الله مفهومة وعلى حزب الله العودة إلى لبنان رأفةً به أولا وبلبنان ثانياً".