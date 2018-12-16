جريح بحريق شب داخل سيارة في الهري

افادت معلومات صحافية ان جريحا سقط بحريق شب داخل ​سيارة​ في الهري. وفي التفاصيل، انه في تمام الساعة الثالثة فجرا شب حريقا داخل سيارة في الهري- البترون وقد تم نقل المصاب من قبل الصليب الاحمر الى المستشفى لتلقي العلاج.

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