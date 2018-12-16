زلزال بقوة 7 .5 درجة يضرب جنوب غربي الصين

ضرب ​زلزال​ بقوة 7 .5 درجة على مقياس ريختر محافظة شينغون بمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي ​الصين​. وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أنه تم رصد مركز الزلزال، على عمق 12 كيلومترا بمحافظة (شينغون)، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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