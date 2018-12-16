الجارالله: أجواء قمة الرياض كانت إيجابية وتحمل مؤشرات لاحتواء الخلاف الخليجي

أشار نائب وزير الخارجية الكويتي ​خالد الجارالله​ إلى ان "قطر لم تحرق مراكب العودة إلى المصالحة الخليجية". ولفت إلى ان "أجواء قمة الرياض كانت إيجابية وتحمل مؤشرات لاحتواء الخلاف الخليجي والمشاركة القطرية كانت محل ترحيب من كل دول مجلس التعاون".

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