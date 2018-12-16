بوغدانوف: مصرّون على الوقوف إلى جانب سوريا لتجاوز جميع المحن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ​سوريا​ و​روسيا​ متميزة تاريخياً، وهي تسير في اتجاه واحد، وهو الاتجاه التصاعدي.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، اعتبر بوغدانوف أن توقيع الصيغة النهائية لبروتوكول ​الدورة​ الحادية عشرة للجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي بدمشق، يؤكد أن التعاون بين البلدين يرتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية، مشيراً إلى أنه في إطار العلاقات المتبادلة هناك مسارات متعددة للتعاون، منها الأمني والسياسي، إضافة إلى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن روسيا كدولة صديقة مستمرة في دعم سوريا في جميع المجالات، وخاصة الاقتصادية، وأن روسيا تقدر الجهود السورية شعباً وقيادة.