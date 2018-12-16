أ.ف.ب: اشتباكات عنيفة في الحديدة بعد هدنة الامم المتحدة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر قريبة من الحكومة اليمينة، عن اشتباكات عنيفة وغارات جوية في الحديدة بغرب اليمن، على رغم اعلان الأمم المتحدة، الهدنة.
وكانت تجددت الاشتباكات أمس في مناطق بمدينة الحديدة، بعد ساعات من توقيع اتفاق بوقف إطلاق النار ، في ختام محادثات سلام استمرت مدة أسبوع في السويد.
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