أ.ف.ب: اشتباكات عنيفة في الحديدة بعد هدنة الامم المتحدة

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية نقلا عن مصادر قريبة من ​الحكومة​ اليمينة، عن ​اشتباكات​ عنيفة وغارات جوية في ​الحديدة​ بغرب ​اليمن​، على رغم اعلان ​الأمم المتحدة​، ​الهدنة​.

وكانت تجددت الاشتباكات أمس في مناطق بمدينة الحديدة، بعد ساعات من توقيع اتفاق بوقف إطلاق النار ، في ختام محادثات سلام استمرت مدة أسبوع في السويد.