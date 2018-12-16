أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن استقدام ​الجيش الاسرائيلي​ صباح اليوم ​جرافة​ lمن نوع "بوكلين" واستئنافه اعمال الحفر في تلة الشراقي خراج بلدة ​ميس الجبل​ قضاء مرجعيون، في ظل انتشار لجنود اسرائيليين خلف السياج التقني، يقابله انتشار مماثل وحالة استنفار للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في الجهة المقابلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: الجيش الاسرائيلي يستأنف أعمال الحفر بحثا عن انفاق في ميس الجبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .