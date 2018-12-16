تيريزا ماي تهاجم توني بلير بسبب تصريحاته الأخيرة حول البريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

هاجمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، سلفها توني بلير بسبب تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى إجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واوصفة إياها بأنها "محاولة لتقويض المحادثات الحالية".

وقالت ماي - وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد - إن تصريحات بلير تعد إهانة للمنصب الذي كان يشغله في السابق والأشخاص الذين خدمهم في الماضي، مشيرة إلى أن البرلمان لديه واجب ديمقراطي للموافقة على ما صوت لصالحه الشعب البريطاني، وهناك الكثير من الناس يريدون تقويض العملية من أجل مصالحهم السياسية الخاصة بهم بدلا من العمل من أجل المصلحة الوطنية".

وكان بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد دعا إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتواجه ماي بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى مقاومة قوية في البرلمان البريطاني، وتم تأجيل تصويت البرلمان على الاتفاق بصورة عاجلة.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا في التاسع والعشرين من مارس 2019 الاتحاد الأوروبي، وإن لم يتم وضع الاتفاق بشأن خروج بريطانيا حتى ذلك التاريخ موضع التنفيذ، فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تستتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني ومجالات الحياة الأخرى هناك.