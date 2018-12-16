زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب المناطق المواجهة لسواحل تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر المناطق المواجهة لسواحل محافظة (هوالين) في تايوان. وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل - في بيان اليوم الأحد-، أنه تم رصد مركز الزلزال فجر اليوم (بالتوقيت المحلي لبكين) على عمق 26 كيلومترا المناطق المواجهة لسواحل محافظة (هوالين)، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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