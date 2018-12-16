هينلي آند بارتنرز توسّع لجنتها التنفيذيّة لإدارة عمليات التوسّع...

لندن -الأحد 16 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – لقد فرضت برامج الحصول على الإقامة والجنسيّة من خلال الاستثمار نفسها بثبات خلال الأعوام القليلة الماضية كجبهة جديدة على صعيد الحريّة والمرونة والجهوزيّة للمستقبل لكلٍّ من البلدان التي تصدر هذه البرامج وللمستثمرين الأفراد الذين يشاركون فيها.

لا جدال بالقيمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تولّدها هذه البرامج. ويحقّق حالياً قطاع الهجرة الاستثماريّة إيرادات سنوية تصل لحوالي 18 مليار دولار أمريكي، مع توقّع وصول هذه الإيرادات إلى 20 مليار دولار أمريكي في وقتٍ قريب جداً.

ويُعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حاليّاً شريان حياة النموّ الاقتصادي للكثير من البلدان الصغيرة النامية والمتعافية حول العالم. وبناءً على ذلك، ارتفع عدد برامج الهجرة الاستثماريّة بسرعة، من مجرّد بضعة برامج في الثمانينات والتسعينات إلى أكثر من 100 بلد قامت بإدراج أحكام الهجرة الاستثماريّة ضمن قوانينها في الوقت الحالي. ويوجد في يومنا هذا أكثر من 60 برنامجاً نشطاً، مع كون مولدوفا ومونتينيجرو – وكلاهما دولتين أوروبيّين سريعَتي النموّ – آخر بلدَين يُطلقان عروضاً قويّة للحصول على الجنسية هذا العام.

وتماشياً مع هذا النموّ الاستثنائي، ومن أجل ضمان جهوزيّة الشركة للمستقبل، أجرت "هينلي آند بارتنرز" عدداً من التغييرات المهمّة والملفتة في لجنتها التنفيذية، على أن تُصبح التعيينات التالية سارية بدءاً من الأوّل من يناير 2019:

سيتولى الدكتور يورغ ستيفن منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، في حين سيبقى الدكتور كريستيان إتش كالين كرئيس مجلس إدارة المجموعة.

وسينضم بيتر إس فينسانت ، الذي يشغل حاليّاً منصب المستشار العام في "تومسون رويترز سبيشل سيرفيسيز المحدودة" ومساعد المدير لشؤون السياسة العالميّة لدى "بوردوربول"، إلى اللجنة التنفيذية ليكون مسؤولاً عن الخدمات الحكوميّة والاستخبارات التجاريّة.

سيحلّ ماركو جانتينبين، الذي يشغل حاليّاً منصب شريك إداري في مكتب دبي، مكان الدكتور ستيفن في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليّات في المجموعة.

سينضم أندرياس كيلر ، الذي شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة "ويبر شاندويك" في دبي، إلى الشركة بصفة الشريك الإداري الجديد لمكتب دبي ورئيس منطقة الشرق الأوسط.

وستنضم كلٌّ من الدكتورة كريستينا فيديرلي، رئيسة دائرة الشؤون القانونية والامتثال في المجموعة؛ وستيفن كراوس، رئيس دائرة شؤون الموظفين، إلى اللجنة التنفيذية.

وسيبقى رئيس المجموعة هيو مورشهيد، المسؤول عن الحوكمة المؤسسيّة؛ ودان ويلسون الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة، عضوَين في اللجنة التنفيذية الجديدة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.