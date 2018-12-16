والد المشتبه بتنفيذ هجوم ستراسبورغ: كان يؤيد أفكار تنظيم داعش

أعلن عبد الكريم شكات، والد المشتبه في تنفيذه هجوما قرب سوق للكريسماس بمدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية أن ابنه كان يدعم تنظيم "داعش" الإرهابى، ويؤيد أفكاره ومعتقداته.

ولفت إلى انه رأى ابنه شريف شكات قبل ثلاثة أيام من الهجوم لكنه لم يستطع الاتصال به أثناء فترة فراره ، وأضاف أن ابنه كان يقول على سبيل المثال إن "داعش" يحارب من أجل قضية عادلة، معترفا بدعم ابنه للتنظيم.

وأشار شكات إلى أنه لو كان ابنه قد أخبره بما في نيته من عملية قتل كان سيمنعه من ذلك ولن يسمح له بأن يقتل أحدا أو يقتل هو.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من مقتل شكات(منفذ الهجوم) ، زعمت وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أنه كان أحد عناصر التنظيم ، إلا أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستاني رفض هذه المزاعم، وقال "إنه مجرد إعلان انتهازي من قبل التنظيم".