زلزال بقوة 2 .5 درجة يضرب سواحل تايوان

ضرب ​زلزال​ بقوة 2 .5 درجة على مقياس ريختر، المناطق المواجهة لسواحل محافظة "هوالين" في ​تايوان​. وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أنه تم رصد مركز الزلزال فجر اليوم على عمق 26 كيلومترا المناطق المواجهة لسواحل محافظة هوالين، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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