الكتيبة الهندية تكرّم مندوبي وسائل الاعلام في منطقتي حاصبيا ومرجعيون

كرم قائد ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن ​قوات اليونيفيل​ العقيد جيفان لامان مندوبي ​وسائل الاعلام​ المكتوبة والمرئية في منطقتي ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ في مأدبة عشاء أقامها على شرفهم في مقر القيادة في تلال كوكبة بحضور ضباط من قيادة الكتيبة.

ونوه العقيد لامان بالدور الايجابي و​البناء​ الذي يؤديه اعلاميو المنطقة عبر مواكبة كافة النشاطات والمناسبات التي تقوم بها قوات اليونيفيل بشكل عام خاصة الكتيبة الهندية وذلك بكل تفاني ومهنية تنقل الحقيقة للسكان المحليين في هذه المنطقة وأكد ان كتيبة بلاده مستمرة في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات الانسانية والصحية في منطقة عملها.