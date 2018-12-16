دهس تلميذة أسفل أتوبيس سياحة بسوهاج.. وضبط السائق

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الأحد، دهساً أسفل عجلات أتوبيس سياحة أثناء رجوعه للخلف عقب توصيلها من المدرسة بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج .

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من قسم شرطة جرجا باصطدام أتوبيس سياحة قيادة نصر م ا 45 عاماً سائق ويقيم بندر جرجا دائرة قسم جرجا " فر هارباً بالسيارة " بالطفلة لقاء ع ع 6 سنوات تلميذة بمدرسة الزواتنة القبلية الابتدائية وتقيم بذات الناحية من الخلف بعد توصيلها لمنزلها ونزولها منه عقب العودة من رحلة مدرسية مما نتج عنه وفاتها .

واتهم عمها " إبراهيم ع ع " سائق الأتوبيس بالتسبب في وفاتها، تم ضبط قائد السيارة، كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط السيارة .

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات .