كانت تحمل مريضًا.. مصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة (د ب أ)
قتل أربعة أشخاص بينهم طياران عندما تحطمت مروحية إنقاذ كانت تقلهم في البرتغال مساء السبت.
وعثر على حطام المروحية بالقرب من منطقة كوتش خارج مدينة بورتو الساحلية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لتقارير وسائل الاعلام.
وتم الإبلاغ عن فقد المروحية مساء أمس السبت.
وكانت مروحية الإنقاذ تنقل مريضا إلى مستشفى في بورتو عندما سقطت.
وتوفي الطياران وطبيب ومسعف في حادث التحطم. ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحادث.
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