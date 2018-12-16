"أمطار بالسواحل الشمالية".. تعرّف على توقعات طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 12 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 13 20

مطروح 11 21

السلوم 12 20

سيوة 09 21

بورسعيد 13 22

دمياط 14 22

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 07 21

السويس 10 22

العريش 06 23

رفح 07 22

رأس سدر 12 22

نخل 03 20

نويبع 17 23

طابا 15 21

كاترين 03 17

الطور 12 24

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 13 26

مرسى علم 18 25

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 07 21

أسيوط 09 22

سوهاج 09 23

قنا 08 24

الأقصر 08 25

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 24

الوادى الجديد 07 23

شلاتين 16 26

ابو رماد 17 25

راس حدربة 18 24

حلايب 19 24