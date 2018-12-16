استحواذ شعاع كابيتال على شركة "أموال الدولية للاستثمار"...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الأحد 16 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أعلنت "شعاع كابيتال"، مجموعة الخدمات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن البدء بخطوات الدمج والتوحيد في أعقاب استكمال صفقة الاستحواذ على شركة "أموال الدولية للاستثمار" (أموال) التي تمت مؤخراً في بورصة الكويت، و بعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لأموال يوم 12 ديسمبر 2018. شهد الاجتماع المذكور للجمعية العمومية تعيين مجلس إدارة جديد لشركة "أموال" تضم السادة الأعضاء: بدر الرزيحان، فوّاد طارق خان، خليفة المهيري، أوليفر لي، علي طارق، عادل مصطفى وعبدالله كلداري.

ويأتي الاستحواذ على "أموال" انسجاماً مع رؤية "شعاع كابيتال" بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين، علاوة على اغتنام آفاق علاقات التعاون والتكامل بين وحدة أسواق رأس المال في "شعاع كابيتال" وشركة "نور كابيتال ماركتس " التابعة لأموال.

وتعد "نور كابيتال ماركتس " التي تتخذ من الكويت مقراً لها الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تقديم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الانترنت الرائدة والمتاجرة بالسلع وعقود الفروقات، وتحظى الشركة بإشادة واسعة بفضل جودة خدماتها وأنشطتها التي تعد الأفضل ضمن فئتها.

وفي هذا السياق، قال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": تمثل بدء عملية الدمج والتوحيد هذه تتويجاً لجهودنا في توسيع حضورنا الجغرافي في أقوى أسواق المنطقة. وانطلاقاً من إرثنا وتواجدنا التاريخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تلاه من توسع مستمر وفر لنا وجود مرموق في ست أسواق أخرى، بات بمقدورنا الاستفادة بصورة أفضل من مجموعة متنوعة من الأسواق تعزز قدرتنا على النمو. ونحن متحمسون لإمكانية نقل خبراتنا إلى الكويت وتركيا والأردن ووضعها في خدمة هذه الأسواق، بالإضافة إلى تقديم خدمات ومنتجات ’نور كابيتال ماركتس ‘ إلى الأسواق التي نتواجد فيها حالياً. ونؤمن بامتلاكنا مزيجاً فريداً من الخدمات التي من شأنها دعم تحولنا المستمر والاستمرار بمسيرة الربحية المستدامة".

وأضاف فوّاد طارق خان قائلاً: "في نهاية المطاف، فإن عملائنا هم الذين سيستفيدون من قدرتنا على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات وتوحيد جهود شعاع وأموال ونور. ويظهر هذا المزيج بوضوح قدرة شعاع على تحديد وتكوين وإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ لاستكمال خطة النمو العضوي. ونؤكد على استمرارنا في تقييم الفرص المختارة بعناية والتي نؤمن بأنها تقدم فائدة نقدية وتوفر قيمة طويلة الأمد للمساهمين".

ومن جانبه قال خورام سيد الرئيس التنفيذي لشركة "نور كابيتال ماركتس ": "تعتبر ’شعاع كابيتال‘ خياراً مثالياً لتعزيز نشاط خدمات ومنتجات التداول لدى ’نور كابيتال ماركتس ‘ ، لا سيما عندما ننظر إلى حضورها الإقليمي الواسع وخبراتها المتنوعة. ويمكن تحقيق مقومات التكامل والتآزر المثلى بين الطرفين من خلال توحيد الجهود وقطاعات الأعمال المختلفة في الأسواق الجديدة التي تشمل الكويت والأردن وتركيا. وبالنسبة إلى نور، فقد استطعنا إرساء أعمال رائدة في وقت قصير ونحن متحمسون للآفاق الهائلة لتقديم خطة عمل مشتركة بالتعاون مع شعاع".

ومن المتوقع أن تؤدي ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة" في شهر سبتمبر المنصرم، إلى جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات. ومن ناحية أخرى تشهد كل من الأردن وتركيا جملة من الإصلاحات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي وتطوير نشاط الأسواق المالية في كلا البلدين. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها الأردن، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن العام الماضي 1.6 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 7.5٪. وفي غضون ذلك، سجلت البورصة التركية في عام 2017 نمواً بنسبة 43٪ على أساس سنوي من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة، مما يدل على أهميتها الإقليمية وجاذبيتها. وتعتبر بورصة اسطنبول واحدة من أكبر أسواق التداول في أوروبا بمتوسط تداول يومي يتجاوز 2 مليار دولار يومياً.

شركة أموال الدولية للاستثمار ("أموال") شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة أسواق المال في الكويت والبنك المركزي الكويتي، كما تحوز "أموال" على رخصة لممارسة نشاط الاقراض. ومن المتوقع توحيد البيانات المالية خلال الربع الرابع والأخير من عام 2018.

نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: يعود تاريخ تأسيس الشركة إلى العام 1979 ، حيث تعتبر شركة الاستثمارات والاستشارات المالية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، إن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (شعاع( هي شركة خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العملاء، وتخدم من مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة عملاءها من الشركات والمؤسسات فضلاً عن الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتختص شعاع في مجالات إدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية، وخدمات أسواق رأس المال، وأعمال الوساطة المالية والتمويل الائتماني. وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات كشركة استثمار مالية، وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي.

تمتلك المجموعة وتدير شركات فرعية تابعة لها في المملكة العربية السعودية والكويت وجمهورية مصر العربية؛ وهي "شعاع كابيتال العربية السعودية" التي تعمل كبنك استثماري حائز على ترخيص هيئة أسواق المال السعودية؛ وشركة "الخليج للتمويل العربية السعودية" الحائزة على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمتخصصة بتقديم القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابعة لشركة الخليج للتمويل الإماراتية والتي تمثل وحدة التمويل لدى المجموعة؛ و شركة "أموال الدولية للاستثمار" وهي شركة خدمات مالية مرخصة من قبل هيئة أسواق المال في الكويت، إضافة إلى "شعاع للأوراق المالية- مصر المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة المالية للمؤسسات والأفراد والتي تتيح الفرصة للعملاء سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.shuaa.com