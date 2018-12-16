والي الخرطوم: نحن أفضل من يقدم لهذه البلد

قطع رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم والي الولاية الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين ، بأن الأزمات التي تمر بها البلاد عابرة وستنتهي ، ويجب أن لا تهزمنا ، وقال هاشم لدى مخاطبته مؤتمر بناء الحزب بمحلية أم بدة ، يجب أن نرفع رأسنا فوق لأننا أفضل من يقدم لهذه البلد .

وأكد تحملهم لمسؤولية الأزمات أمام المواطن ، وأشار إلى أن البلاد في نعمة كبيرة بالأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد بحسب صحيفة آخر لحظة ، ودعا منسوبي حزبه بطرد الروح الانهزامية ، وقال نحن قويين ولدينا إمكانيات وقدرات لن نستمع للمخذلين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)