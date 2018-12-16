علي عثمان: (شجرة الوطني لن تركع)

قال القيادي بالمؤتمر الوطني ، علي عثمان محمد طه ، أن هنالك من حاول هز الوطني ، وقطع (أن شجرة الوطني لن تركع وستظل قوية وثابتة ودماء الشهداء في أعناقنا ونحن في طريقهم سائرون ، وأضاف الذين يريدون قلع الشجرة لا يعرفون حجمها ، مؤكداً قدرتهم على جعلها الدوحة التي يأوي إليها الناس جميعاً .

وأكد طه لدى مخاطبته مؤتمر بناء الحزب بالجريف بحسب صحيفة آخر لحظة ، أن الشدة لا تزيد حزبه إلا قوة ، ودعا أعضاء حزبه باقتحام المخاطر ، وأقر طه بالخطأ والتقصير في الأزمة الراهنة لأنها بفعل أيدينا ، مطالباً بعدم القلق والتخوف من السياسات التي اتخذت) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)