نافع: (مافي مظاهرة بتنجح) ..

أقر القيادي بالمؤتمر الوطني نافع على نافع ، بإصابة كثير من منسوبي حزبه بالإحباط جراء الضائقة المعيشية ، ودعا نافع عضوية الحزب لترك الإحباط جانباً ، وقال (في سبيل الله قمنا وليس في سبيل الخبز والبنزين والعربات الفارهة) ، وقطع نافع لدى مخاطبته مؤتمر بناء الحزب بمحلية أم بدة الحارة (11) ، بأن المؤتمر الوطني أكثر حزب مؤسس في العالم ، وقال (يئس الذين يودون تغيير النظام لأنهم غير قادرين على ذلك ، بيد أنهم يعتقدون أن الضائقة المعيشية هي الوسيلة الوحيدة لفض الشعب من الإنقاذ) .
وأضاف (المظاهرات لن تطلع ولن تنجح) ، وتابع (جمعة المظاهرات وأنا ما سمعت غير ثلاثة شفع حرقوا ثلاثة لساتك) ، وأعلن نافع بحسب صحيفة آخر لحظة عن بدء معركة مواجهات مع الذين يودون أن يقفوا سداً في وجه مسيرة الإنقاذ ، أردف أعداؤنا شغالين ليل نهار بالداخل ، ودعا أعضاء حزبه بالتبختر لإرهاب الأعداء ، مؤكداً أن الغرب اقتنع بأن النظام لن يتغير .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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