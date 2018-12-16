أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018م

صحيفة الصدى : قاهر العرب يسقط الأمل بثنائية التكت والعجب

محمد الشيخ مدني : حققنا الأهم وكسبنا النقاط الثلاثة في ظروف صعبة

مولانا جمال يزور بعثة المريخ ويهنئ بالتأهل العربي

العرفاوي : طالبت اللاعبين بعدم استعجال النصر وكنت واثقا من كسب اللقاء

الهلال والأفريقي في صراع الأقوياء برادس الليلة صحيفة الزعيم : مريخ الصمود يتجاوز عقبة الفهود

الأحمر يبصم بثنائية في الشباك العطبراوية. ….أبو عشرين يتألق ويرتدي الشارة ويؤكد الجدارة

العرفاوي : حققنا الأهم. …الزولفاني يؤجل حضوره لليوم ورابطة الرياض تحفز نجوم الزعيم ب100 مليون

الحكم يتساهل مع لاعبي الأمل ويصرف ركلتي جزاء للمريخ

قال النتيجة كان يمكن ان تتضاعف : العرفاوي : حققنا المطلوب. …وطالبت اللاعبين بعدم الاستعجال. صحيفة قوون : هلال حديد يصارع أولاد باب جديد الأقمار يؤدون قسم الانتصار.. والبعثة تتحوط للأمطار وتطلق أخطر إنذار بشه يبث الحماس اللاعبين .. تكليف الرباعي بالتأمين .. وأمبومبو وجيوفاني والطوربيد للهجوم جاهزين المريخ يكسب الفهود بثنائية عجب والتكت هلال التبلدي يهدر مهرجان أهداف ويتعادل مع الرواندي .. والسوكرتا يصطاد الأسود الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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