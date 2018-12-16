طقس بارد وأمطار متوقعة غدًا

الخليج 365 | فريق التحرير

ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ طفيف اليوم الأحد، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا خلال ساعات الصباح والليل.

وتتقلّب الرياح في حركتها ما بين جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. وتكون درجات الحرارة فوق الجبال ما بين 16-18 درجة، وفي المناطق الداخلية المنخفضة ما بين 19-21، وعلى السواحل 21 درجة، وفي أريحا والأغوار 23-25 درجة.

ويوم الأثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد بوجه عام، وغائم جزئيًا إلى غائم خاصة في ساعات المساء والليل، بحيث تتهيّأ الفرصة لهطول زخّات متفرّقة من الأمطار في الأجزاء الشمالية من البلاد، وتشمل مناطق الجليل الاعلى وأجزاء من شمال الضفة والسواحل الشمالية والوسطى، وقد تمتد زخّات الأمطار لأجزاء من المنطقة الوسطى مع منتصف الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.