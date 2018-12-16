كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 7 .5 ريختر يضرب جنوب غربي الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 7 .5 درجة على مقياس ريختر محافظة (شينغون) بمدينة (ييبين) بمقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين. وذكر المركز الصينى لشبكات رصد الزلازل - فى بيان - أنه تم رصد مركز الزلزال، ظهر اليوم الأحد، (بالتوقيت المحلى لبكين) على عمق 12 كيلومترا بمحافظة (شينغون)، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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