كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 12 جريحا يمنيا في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل 12 جريحا يمنيا إلى القاهرة، السبت، لتلقي العلاج بأحد مستشفيات القاهرة على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي.

واستقبل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة الفوج الأول للجرحى اليمنيين في إطار بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي والمستشفى، ومن المقرر أن يستقبل المستشفى المزيد من الأفواج خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد أمين نائب العضو المنتدب بمستشفى دار الفؤاد إن عدد المصابين في الفوج الأول 12 مصابا، البعض منهم يحتاج إلى أطراف صناعية أو جراحات في العظام والبعض الآخر مصاب بطلق ناري في البطن أو العين ويحتاج إلى عمليات زرع بالعين.

وكانت القاهرة استقبلت مطلع الشهر الجاري نحو 70 جريحا يمنيا تكفل الهلال الأحمر الإماراتي بعلاجهم في مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، في إطار بروتكول تعاون بين الحكومة الإماراتية متمثلة في الهلال الأحمر والمستشفى لعلاج جرحى الحرب اليمنية.