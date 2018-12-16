منسقية النازحين تشكو لمسؤول أممي مقتل واختطاف 22 قرب زالنجي

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قالت منسقية النازحين بولايات دارفور، إنها أبلغت الأمم المتحدة بمقتل مواطن واختطاف 22 آخرين بواسطة مسلحين بالقرب من قرية سرفايا تبعد نحو 25 كلم شمال ـ شرقي مدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور.
وأوضح نائب رئيس المنسقية ـ سكرتير معسكر الحميدية للنازحين بزالنجي، الشفيع عبد الله، أن مجموعة مسلحة اعترضت طريق مواطنين عزل في منطقة كترونق.
وأضاف، أن المجموعة المسلحة أطلقت النار على أحد المواطنين وأردته قتيلًا، بينما اقتادت 22 آخرين إلى موقع بالقرب من منطقة سرفايا، حيث لا يزالوا مجتجزين هناك.
وأكد عبد الله، أن أهالي المفقودين دونوا بلاغًا في مركزي شرطة زالنجي ونرتتي بجانب التقائهم مدير وحدة تقييم العمليات المتكاملة التابع للأمم المتحدة وإبلاغه بحيثيات الحادث.
وأوضح نائب رئيس المنسقية ـ سكرتير معسكر الحميدية للنازحين بزالنجي، الشفيع عبد الله، أن مجموعة مسلحة اعترضت طريق مواطنين عزل في منطقة كترونق.
وأضاف، أن المجموعة المسلحة أطلقت النار على أحد المواطنين وأردته قتيلًا، بينما اقتادت 22 آخرين إلى موقع بالقرب من منطقة سرفايا، حيث لا يزالوا مجتجزين هناك.
وأكد عبد الله، أن أهالي المفقودين دونوا بلاغًا في مركزي شرطة زالنجي ونرتتي بجانب التقائهم مدير وحدة تقييم العمليات المتكاملة التابع للأمم المتحدة وإبلاغه بحيثيات الحادث.
وأشار إلى أن المسؤول الأممي، اجتمع مع والي وسط دارفور في هذا الشأن، وكلف مدير بعثة اليوناميد بمتابعة ملف المحتجزين مع حكومة وسط دارفور.
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