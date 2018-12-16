منسقية النازحين تشكو لمسؤول أممي مقتل واختطاف 22 قرب زالنجي



وأكد عبد الله، أن أهالي المفقودين دونوا بلاغًا في مركزي شرطة زالنجي ونرتتي بجانب التقائهم مدير وحدة تقييم العمليات المتكاملة التابع للأمم المتحدة وإبلاغه بحيثيات الحادث. وأكد عبد الله، أن أهالي المفقودين دونوا بلاغًا في مركزي شرطة زالنجي ونرتتي بجانب التقائهم مدير وحدة تقييم العمليات المتكاملة التابع للأمم المتحدة وإبلاغه بحيثيات الحادث.

وأشار إلى أن المسؤول الأممي، اجتمع مع والي وسط دارفور في هذا الشأن، وكلف مدير بعثة اليوناميد بمتابعة ملف المحتجزين مع حكومة وسط دارفور.

وأضاف، أن المجموعة المسلحة أطلقت النار على أحد المواطنين وأردته قتيلًا، بينما اقتادت 22 آخرين إلى موقع بالقرب من منطقة سرفايا، حيث لا يزالوا مجتجزين هناك.