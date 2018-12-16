رئيس البنك التجاري القطري: وصلنا للقاع.. ومتمسكون بالتزاماتنا تجاه تركيا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:16 صباحًا, 16 ديسمبر 2018 م

المناطق _ الرياض

وصل القطاع المصرفي في الدوحة إلى أخطر مستويات التدهور، وذلك مع انصراف تنظيم ” الحمدين ” عنه بدعم التطرف.

وأكد جوزيف أبراهام رئيس البنك التجاري القطري، على حالة التخبط القطري، باعترافه: ” بلغنا القاع تقريبا فيما يتعلق بأي شكل من المخاوف أو المخاطر ” .

وفي دليل جديد على استمرار تبعية اقتصاد الدوحة لأردوغان، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن البنك باق على التزامه تجاه تركيا.