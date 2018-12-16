شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس البنك التجاري القطري: وصلنا للقاع.. ومتمسكون بالتزاماتنا تجاه تركيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:16 صباحًا, 16 ديسمبر 2018 م
المناطق _ الرياض
وصل القطاع المصرفي في الدوحة إلى أخطر مستويات التدهور، وذلك مع انصراف تنظيم ” الحمدين ” عنه بدعم التطرف.
وأكد جوزيف أبراهام رئيس البنك التجاري القطري، على حالة التخبط القطري، باعترافه: ” بلغنا القاع تقريبا فيما يتعلق بأي شكل من المخاوف أو المخاطر ” .
وفي دليل جديد على استمرار تبعية اقتصاد الدوحة لأردوغان، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن البنك باق على التزامه تجاه تركيا.
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