التحالف الدولي يدمر مسجدا في سوريا

الخليج 365/ بغداداعلن الجيش الأمريكي، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا دمر مسجدا ببلدة هجين كان تنظيم "داعش" يستخدمه مركزا للقيادة وإدارة المعارك.

وأفاد التحالف الأمريكي بأن 16 شخصا مدججين بالسلاح من مقاتلي "داعش" كانوا يستخدمون المسجد قاعدة لشن هجمات.

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان أن "هذه الضربة قتلت هؤلاء الإرهابيين الذين مثلوا تهديدا وشيكا وقضت على بؤرة عمليات أخرى مميتة للتنظيم في ميدان المعركة".



وصرحت ليلوى العبد الله المتحدثة باسم حملة "قوات سوريا الديمقراطية" في محافظة دير الزور، بأن التحالف يوشك على انتزاع السيطرة على بلدة هجين.

وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة "داعش" في الجيب الأخير للتنظيم شرقي نهر الفرات.

وتقاتل "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها "وحدات حماية الشعب الكردية" وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي التنظيم من المنطقة.

وتمكنت حملات منفصلة شنتها "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من الولايات المتحدة من جانب وحملات من قوات الحكومة السورية بدعم روسي من جانب آخر العام الماضي من طرد "داعش" من أغلب الأراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.

