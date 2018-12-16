أستراليا تعين قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد يمثل الملكة إليزابيث

الخليج 365/ بغدادعينت أستراليا، قائدا عسكريا مميزا حاكما عاما للبلاد يمثل الملكة البريطانية إليزابيث التي تعتبر رسميا رئيسة لهذه الدولة، وجاء ذلك قبل الانتخابات التي ستجري هناك في مايو المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، تعيين ديفيد هيرلي القائد السابق لقوة الدفاع الأسترالية والحاكم الحالي لولاية نيو ساوث ويلز في هذا المنصب.

وبدأ هيرلي البالغ من العمر 65 عاما مشواره في الجيش الأسترالي قبل 42 عاما حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع عام 2011.



وقال هيرلي في مؤتمر صحفي مشترك مع موريسون في كانبيرا "إنني فخور جدا بتمثيل أستراليا في منصب الحاكم العام".

والحاكم العام في أستراليا هو قائد القوات المسلحة في البلاد، ويقوم بتعيين السفراء والوزراء والقضاة، ويعطي الموافقة الملكية (نيابة عن الملكة إليزابيث) على القوانين ويصدر أوامر بالدعوة للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحاكم العام الحالي، بيتر كوسجروف، التي استمرت 5 سنوات، في اذار المقبل.

ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في أستراليا، ولكنه يرفع رسميا تقارير في أمور كثيرة لممثل الملكة البريطانية.

والحاكم العام يعمل بشكل شبه دائم بناء على مشورة رئيس الوزراء والبرلمان، ولكن بإمكانه أيضا حل البرلمان.

