اليمن: الميليشيات تواصل تصعيدها العسكري بالحديدة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٩ ص
آثار الحرب في اليمن
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، ميليشيات الحوثي بمواصلة تصعيدها العسكري في مدينة الحديدة، وذلك بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين بالانسحاب منها، قائلا: "إن ميليشيات الحوثي بدلا من أن تمضي بتنفيذ التزاماتها في اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب اليمني ودول تحالف دعم الشرعية"، وذلك حسب تغريدة كتبها عبر موقع "تويتر".
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية وسكان في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات الأمن القومي، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم. وقالت المصادر: "إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في جهاز الاستخبارات"، موضحة أن ميليشيا الحوثي
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية وسكان في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات الأمن القومي، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.
وقالت المصادر: "إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في جهاز الاستخبارات"، موضحة أن ميليشيا الحوثي تخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية.
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس السبت، لنشر عاجل لمراقبي الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة الاستراتيجية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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