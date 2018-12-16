انت الان تتابع السيسي في النمسا للمشاركة بالمنتدى الإفريقي الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث تأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لمكانة مصر.

وذكر راضي، في بيان له، اليوم الأحد، أن الأمر يأتي في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، إذ أنه من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا. وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، قال المتحدث إن زيارة السيسي للنمسا ستتضمن أيضا عقد