الان تتابع ألغام حوثية تقتل وتصيب 18 مدنياً بينهم أطفال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

حصدت ألغام ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أرواح 6 مدنيين بينهم طفلان، وتسببت بإصابات متفاوتة لـ12 طفلاً آخرين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد راصدون محليون، لموقع “نيوزيمن” الإخباري، مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان وإصابة 12 من يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 وحتى مساء السبت 15 ديسمبر بانفجارات ألغام خلفتها ميليشيا الحوثي، في منطقتي الحصيب جنوب مديرية الجراحي والمدمن غرباً.

وقال مصدر طبي إن مستشفى زبيد الريفي استقبل جثة الطفل عايد حسن مرزوقي 11عاماً، وشقيقيه عبدالناصر وحسين 9- 8 أعوام، كما نقلت شقيقتهم الكبرى فتحية مرزوقي، 19عاماً إلى مستشفى الأمل بمدينة الحديدة، لاستخراج شظايا اخترقت أجزاء من جسمها.

ونقل المصدر عن سكان محليين في منطقة الحصيب، جنوب التحيتا، أن انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا الحوثي، أودى بحياة الطفل عايد مرزوقي، وشخصين آخرين، فيما أصيب شقيقاه عبدالناصر وحسين وشقيقتهم فتحية، أثناء نقلهم علف المواشي على متن عربة.

وفي منطقة المدمن، أودى لغم حوثي، بحياة الشابين حسن عبيد مخيل، وفتح خليل عبده خليل، 28- 24 عاماً عندما انفجر بدراجة نارية كانا يستقلانها في طريقهما إلى منطقة الناصري جنوب المنطقة.

كما قتل شابٌ في العشرينات من عمره كان يستقل حراثة وأصيب 9 أطفال بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في أرض زراعية.

وذكر مصدر محلي، أن العبوة انفجرت خلال قيام الضحايا بفلاحة أرضهم في وادي الناصري المتفرع من وادي زبيد.