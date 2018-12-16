انفوجرافيك.. تعرف على الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد

كشف انفوجرافيك لليمن العربي الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد وجاءت كالآتي.. - ترتيبات تنفيذية شاملة بما في ذلك السلطات التنفيذية ذات الصلة خلال الفترة الانتقالية المزمنة. - تستند الترتيبات التنفيذية إلى الشراكة وبشكل يمنع أي تعطيل أو استئثار أي مكون أو فئة بالسلطة وفق آليات واضحة لاتخاذ القرار. - آليات شاملة لاستئناف الانتقال السياسي السلمي على أساس الشراكة الوطنية لمعالجة القضايا السياسية التي لم تحسم بعد. - احترام التسلسل القانوني للسلطة وإزالة العراقيل أو العوائق التي تعترض سير عمل الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى. - يمثل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية، نهاية المرحلة الانتقالية المزمنة.

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